فيفا يستنجد بمارادونا لحل أزمة الأرجنتين

اوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشخص رئيسه جاني انفانتينو الى الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا حل الازمة التي تعصف بالاتحاد الارجنتيني.

وتشهد رئاسة الاتحاد الارجنتيني صراعا حاميا منذ وفاة الرئيس السابق خوليو غروندونا حيث يعمل الاتحاد الدولي واتحاد اميركا الجنوبية على ايجاد حل لهذه المشكلة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس "من المهم جدا ان يهتم اساطير حقيقيون في كرة القدم مثل مارادونا بالترويج وتطوير هذه اللعبة".

وكان انفانتينو التقى مارادونا يوم الجمعة الماضي على هامش نهائيات كأس اوروبا المقامة حاليا في فرنسا في اطار رغبة الاول في اعادة الوصل بين الفيفا واللاعبين الذين كتبوا تاريخ كرة القدم.

وفي هذا الاطار، كان انفانتينو وجه الدعوة الى نجوم سابقين لحضور كونغرس الفيفا الذي اقيم في المكسيك الشهر الماضي امثال البرازيلي رونالدينيو والفرنسي مارسيل دوسايي والاسباني كارليس بويول. كما اعلن الفيفا اواخر مايو الماضي ايضا تعيين بوبان لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق ميلان الايطالي سابقا في منصب الامين العام المساعد في الفيفا.

واقترح مارادونا تقديم "مساندته" لمحاولة حل المشكلة التي تعصف بكرة القدم الارجنتينية منذ حوالي السنتين بعد وفاة الرجل القوي غروندونا.

