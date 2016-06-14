لابورتي ينهي الجدل حول مستقبله ويستمر في الباسك

قرر المدافع الفرنسي ايمريك لابورتي ربط مستقبله بفريقه أتليتيك بيلباو بالتوقيع على عقد جديد لمدة أربع سنوات.



وذكرت تقارير أن لابورتي مدافع فرنسا تحت 23 عاما كان مرشحا للانتقال إلى مانشستر سيتي لكن مدافع بلباو قرر البقاء مع ناديه.



وقال لابورتي (22 عاما) لموقع بلباو على الإنترنت "لقد كنت مطالبا بالتفكير كثيرا في الأمر لاختيار أفضل شيء بالنسبة لي ولقد توصلت إلى أن أتليتيك هو الاختيار الأمثل."



وأضاف المدافع الفرنسي القوي "وقعت على عقد لأربع سنوات وأنا سعيد جدا بالبقاء في النادي."



ووافق لابورتي - كجزء من العقد - على أن يبلغ الشرط الجزائي للرحيل 65 مليون يورو (73.1 مليون دولار) في أول موسمين على أن يرتفع الرقم إلى 70 مليون يورو حتى نهاية عقده.



وانضم لابورتي إلى بلباو في 2010 وصعد إلى الفريق الأول في موسم 2012-2013 وأصبح أساسيا منذ ذلك الحين وخاض 46 مباراة مع بلباو في كل المسابقات بالموسم الماضي.



