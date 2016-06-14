ويلشر عن مقارنة بيل ورونالدو بميسي: البرغوث من كوكب آخر

استبعد جاك ويلشر متوسط ميدان أرسنال اللندني ومنتخب إنجلترا فرض رقابة فردية على غاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع منتخبيهما مساء الأربعاء، مشيراً إلى أن بيل وزميله رونالدو من أفضل لاعبي العالم، لكن ليونيل ميسي يعيش في كوكب آخر عند مقارنته بأي لاعب.

وقال ويلشر: ليونيل ميسي يعيش في كوكب آخر عند المقارنة مع أي لاعب آخر لكن (كريستيانو) رونالدو وبيل من ضمن أفضل لاعبي العالم."



وردا على سؤال بشأن فرض رقابة فردية على بيل قال ويلشير "لا أعتقد أن يحدث ذلك".

وزاد ويلشير للصحفيين "ستكون المواجهة صعبة وستكون هناك الكثير من التدخلات. ستكون أشبه بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا أجرينا مقارنة نظرية بين الفريقين فسنحقق نحن الفوز لكن لا تسير بهذه الأمور في كرة القدم بهذه الطريقة."



وأضاف لاعب وسط أرسنال "سنكون في حاجة إلى أن نفعل ما فعلناه في الليلة الماضية (أمام روسيا). عندما نفقد الكرة يجب أن نوقف الهجمات المرتدة للمنافس ونستعيدها مرة أخرى. فعلنا هذا الأمر في السنوات الأخيرة وتطور مستوانا بشكل إجمالي."





وستنهي إنجلترا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة سلوفاكيا في الجولة الثالثة في 20 يونيو الجاري.

