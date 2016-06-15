الأرجنتين تحسم صدارة مجموعتها خلال شوط واحد

لم يجد المنتخب الأرجنتيني أدنى صعوبة في الفوز على نظيره البوليفي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كوبا أمريكا 2016 المقامة حاليا في الولايات المتحدة.



وسجل ايريك لاميلا في الدقيقة 13 وايزيكل لافيتزي في الدقيقة 15 وفيكتور كويستا في الدقيقة 32 أهداف وصيف النسخة الماضية.

وأكد اللمنتخب الأرجنتني جدارته بصدارة المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره التشيلي حامل لقب البطولة الذي حجز مقعده في دور الثمانية بالفوز 4 / 2 على نظيره البنمي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وأصبح منتخب الأرجنتني الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة الحالية بالفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بمجموعته.

وخلال النسختين الماضيتين من البطولة في 2011 و2015 ، لم ينجح أي فريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث بمجموعته في الدور الأول للبطولة وكان المنتخب الأرجنتيني هو أخر فريق ينجح أيضا في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول وذلك في نسخة 2007 بفنزويلا.

وكان المنتخب الأرجنتيني حجز مقعده في دور الثمانية بعد مباراته الثانية في البطولة لكنه أكد تصدره بالفوز على بوليفيا ليلتقي في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة فيما يلتقي المنتخب التشيلي نظيره المكسيكي متصدر المجموعة الثالثة.

ومني المنتخب البوليفي بهزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع المجموعة فيما يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وحرص خيراردو مارتينو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على إراحة عدد من نجومه الأساسيين وفي مقدمتهم النجم الكبير ليونيل ميسي قائد الفريق والمدافع خافيير ماسكيرانو قبل أن يدفع بميسي ولوكاس بيليا مع بداية الشوط الثاني.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها ميسي عن التشكيلة الأساسية علما بأنه شارك في أخر 30 دقيقة فقط من المباراة الثانية أمام بنما وقاد التانجو للفوز الساحق 5 / صفر ثم شارك في لقاء بوليفيا اليوم مع بداية الشوط الثاني استعدادا للأدوار الفاصلة بالبطولة.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة تماما في شوطها الأول والذي أنهاه لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة مستغلا الفارق الهائل في المستوى حيث كانت المواجهة غير متكافئة على الإطلاق خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، ورغم نزول ميسي ، ظلت النتيجة على حالها في ظل التحسن النسبي في الأداء الدفاعي للمنتخب البوليفي ومعاندة الحظ لراقصي التانجو في بعض الفرص لينتهي اللقاء بفوز التانجو الأرجنتيني بثلاثية نظيفة.

والفوز هو الحادي عشر للأرجنتين مقابل انتصارين لبوليفيا في 15 مواجهة بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل.

