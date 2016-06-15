السويد تضم إبراهيموفيتش إلى قائمة الأولمبياد

انضم زلاتان إبراهيموفيتش للتشكيلة المبدئية لمنتخب السويد لكرة القدم المشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو.



واختير إبراهيموفيتش ضمن 35 لاعبا أعلنهم المدرب هاكان إريكسون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.



وتقام الأولمبياد في أغسطس المقبل وتتكون معظم تشكيلة منتخب كرة القدم من لاعبين تحت 23 لاعبا لكن يسمح بثلاثة لاعبين فوق السن.



ويحمل إبراهيموفيتش (34 عاما) شارة قيادة السويد في بطولة أوروبا الجارية بفرنسا ومن المنتظر أن يعلن قريبا عن فريقه الجديد بعدما قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.



وذكرت تقارير أن إبراهيموفيتش بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد والعمل مجددا تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو

