سلوفاكيا تصعق روسيا وتهزمها بهدفين

عمقت سلوفاكيا جراح روسيا بهدفين رائعين في الشوط الاول عبر فلاديمير فايس وماريك هامشيك لتفوز 2-1 في مباراة مثيرة بالمجموعة الثانية لبطولة اوروبا لكرة القدم الاربعاء.



وبعد 24 ساعة فقط من تهديد الاتحاد الاوروبي لروسيا بالاستبعاد من البطولة إذا تكررت حوادث الشغب الجماهيري تلاعب منتخب سلوفاكيا بمنافسه في معظم فترات المباراة التي اقيمت تحت سقف مغلق بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.



وبعد ان خسرت مباراتها الاولى أمام ويلز 2-1 استفاقت سلوفاكيا وتقدمت بهدف في الدقيقة 32 بعدما مرر لاعب الوسط هامشيك كرة طولية رائعة الى فايس الذي توغل في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء وسدد في الشباك قرب القائم البعيد.



وقبل نهاية الشوط الاول ضاعف هامشيك الغلة بتسديدة من زاوية صعبة اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.



وزادت الاثارة في اخر عشر دقائق من المباراة بعدما قلصت روسيا النتيجة عبر رأسية دينيس جلوشاكوف لكن سلوفاكيا تماسكت لتترك روسيا بنقطة وحيدة من تعادل مع انجلترا.