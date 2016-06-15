قرعة الدوري الإنجليزي تصدم غوارديولا بمورينيو مبكراً

سيبدأ ليستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - الذي ينطلق في 13 أغسطس - باللعب في ضيافة الصاعد حديثا هال سيتي بعد الكشف عن جدول الموسم الجديد يوم الأربعاء، فيما سيتواجه بيب غوادويلا وغريمه جوزيه مورينيو في العاشر من سبتمبر.

وسيخوض فريق كلاوديو رانييري بداية صعبة للموسم، إذ يستضيف أرسنال في 20 أغسطس قبل أن يلعب في ضيافة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن أول ست جولات بالمسابقة.

وسيستضيف أرسنال صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي غريمه ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب، بينما سيبدأ جوزيه مورينيو مشواره مع مانشستر يونايتد في ضيافة بورنموث.

وسيظهر بيب غوارديولا لأول مرة في الدوري الإنجليزي عندما يلعب مانشستر سيتي على أرضه مع سندرلاند الذي تجنب الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي.

وسيتجدد الصراع بين غوارديولا ومورينيو في أول قمة لمانشستر بين يونايتد وسيتي في أولد ترافورد في العاشر من سبتمبر.

وستكون بداية أنطونيو كونتي في تدريب تشيلسي مثيرة باللعب في ستامفورد بريدج مع جاره اللندني وست هام يونايتد بقيادة المدرب سلافن بيليتش الذي سيبدأ مرحلة جديدة في تاريخه باللعب على الاستاد الأولمبي في 20 أغسطس أمام بورنموث.

وسيعود مورينيو لمواجهة فريقه السابق عندما يستضيف تشيلسي منافسه مانشستر يونايتد في 22 أكتوبر وبعد أسبوع واحد من مباراة الفريق اللندني مع ليستر سيتي حامل اللقب.

وسيبدأ توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو مع إيفرتون الذي عين المدرب الهولندي رونالد كومان يوم الثلاثاء.

وسيستضيف أرسنال غريمه وجاره توتنهام في قمة لندن في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بينما يلعب ليفربول في ضيافة جاره إيفرتون في قمة المدينة في 17 ديسمبر.

وسيعود بيرنلي إلى دوري الأضواء باللعب مع سوانزي سيتي فيما يستضيف ميدلسبره منافسه ستوك سيتي