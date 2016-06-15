ماذا قال مدرب ألمانيا عن تصرفاته المقززة ؟

اعتذر يواكيم لوف مدرب ألمانيا الأربعاء عن تصرفاته التي رصدتها الكاميرات عندما أدخل يده في بنطاله خلال مباراة أوكرانيا ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بفرنسا.



وقال المدرب بطل العالم "شاهدت الصور وأحيانا تقوم بتصرفات دون وعي وهذا حدث بالفعل واعتذر لذلك."



وتابع "كنت منهمكا وفي حالة تركيز في المباراة وسأحاول التصرف بشكل مختلف مستقبلا."



وبدا أن لوف يتابع المباراة التي فازت بها ألمانيا 2-صفر يوم السبت بتركيز شديد قبل أن يدخل يده في مقدمة البنطال ثم يخرجها ليشم رائحة يده وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم تصوير لوف - المعروف بذوقه الرفيع في انتقاء الملابس - بينما يقوم بتصرفات غريبة من بينها العبث بإصبعه في أنفه ثم وضعه بفمه.



وستلعب ألمانيا مباراتها الثانية بالنهائيات أمام بولندا الخميس وستكون اخر مباراة لها في المجموعة أمام ايرلندا الشمالية.