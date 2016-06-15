توقف مفاوضات الاتحاد البرازيلي مع بديل دونغا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن تيتي مدرب كورنثيانز وجهت له الدعوة لتولي قيادة المنتخب الوطني خلفا لدونغا لكن المفاوضات توقفت مبكرا الأربعاء وستستكمل "قريبا."



وأقيل دونغا من منصبه أمس الثلاثاء بعد فترة ثانية متواضعة مع بطل العالم خمس مرات حيث خرج من دور المجموعات بكأس كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1987 بخسارته أمام بيرو.



وسافر تيتي المرشح الأقوى لخلافة دونجا من ساو باولو إلى ريو دي جانيرو للقاء مسؤولي الاتحاد البرازيلي مساء الثلاثاء.



وقال دوجلاس لوناردي المتحدث باسم الاتحاد البرازيلي للعبة بعد ثلاث ساعات من التفاوض "كانت المحادثة الأولى جيدة لكنها ليست حاسمة."



وأضاف "قرر الطرفان تقييم الموقف. اللقاء الأول كان جيدا وليس مخيبا للآمال ويهدف لطرح مباديء وأفكار.



"وقرر الطرفان العودة للتشاور خلال وقت قريب."



ولم يحدد لوناردي موعدا لاستئناف المفاوضات.



وقاد تيتي فريق كورنثيانز للفوز بدوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2011 و2015 كما توج معه بكأس ليبرتادوريس وبكأس العالم للأندية في 2012.

