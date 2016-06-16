بوفون يعترف: إيطاليا تخاف إبراهيموفيتش

رفض جيانلويجي بوفون حارس إيطاليا فكرة أن يكون منتخب السويد فريق النجم الواحد، لكنه مع ذلك أقر بخشية دفاع إيطاليا من المهاجم البارز زلاتان ابراهيموفيتش.

وتألق بوفون مع المدافعين اندريا بارزالي وجيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي خلال المباراة التي فازت فيها ايطاليا 2-صفر على بلجيكا في افتتاح مشوارهما في المجموعة الخامسة، لكن هذا الرباعي سيواجه الان مهمة صعبة في ابطال خطورة ابراهيموفيتش في تولوز.

وأبلغ بوفون الصحافيين "بالطبع نخشى من ابراهيموفيتش لأنه واحد من مجموعة صغيرة من النجوم الكبار الذين بمقدورهم صنع الفارق للفرق التي يلعبون لها."

وبينما نفى الحارس ان يكون المهاجم البالغ من العمر 34 عاما هو مصدر التهديد الوحيد في منتخب السويد قال بوفون إن ثقة ابراهيموفيتش الكبيرة في نفسه وقدراته تميزه عن باقي زملائه في منتخب السويد.

وأضاف بوفون "السويد ليست فريق الرجل الواحد. لديهم مجموعة من اللاعبين الممتازين لكن موهبته وثقته الكبيرة في نفسه اشياء تميزه ولا تجدها في باقي افراد الفريق."

وتابع "سيكون مصدر تهديد حقيقي."

لكن بوفون الذي استقبل مرماه هدفا مذهلا بكعب قدم ابراهيموفيتش في بطولة اوروبا 2004 اكد جاهزية دفاع ايطاليا للتحديات المقبلة.

وقال "لدي علاقة تفاهم قوية مع كل المدافعين الذين لعبت معهم. وهي افضل خلطة لمواجهة التحديات."

وتابع "لعبت مع ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني واندريا بارزالي لسنوات طويلة ونشعر بالتفاهم الشديد."

وكانت السويد تعادلت 1-1 مع ايرلندا في بداية مشوارها في بطولة اوروبا يوم الاثنين.