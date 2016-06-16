بيل: لن نستسلم.. وفاردي: نريد المزيد

أعرب هداف منتخب ويلز لكرة القدم غاريث بيل عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام إنكلترا 1-2 اليوم الخميس في لنس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس أوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 10 يوليو.

في المقابل، أعرب جيمي فاردي صاحب الهدف الاول والتعادل لإنكلترا ودانيال ستوريدج صاحب الهدف الثاني والفوز عن سعادتهما بالنتيجة.

وافتتج بيل التسجيل لويلز في الشوط الاول (42) قبل ان يسجل البديلان فاردي (56) وستوريدج (90+2) هدفي انكلترا.

وقال بيل: "هذا واضح اني مصاب بخيبة امل كبيرة، لكن في الوقت ذاته انا فخور جدا بجميع اللاعبين. لقد قدمنا كل ما لدينا كالعادة، وسبق ان قلت اذا اعطينا بنسبة 100 في المئة، فلا نستطيع عمل اكثر من ذلك".

واضاف: "في الحال، احبطنا، لكننا اقوياء والبطولة لم تنته بعد. سنكون اقوياء اكثر في المباراة المقبلة، وسنستمر في القتال من اجل انتزاع بطاقة التأهل".

وتلعب ويلز في الجولة الثالثة الاخيرة الاثنين المقبل مع روسيا، وانكلترا مع سلوفاكيا.

من جانبه، قال فاردي الذي نزل مع ستوريدج في مستهل الشوط الثاني بعد ان تقدمت ويلز بدلا من هاري كاين ورحيم سترلينغ، "كل منا يريد ان يبدأ المباراة، لكن هذه الرياضة هي لعبة جماعية ونحن جميعا مع بعضنا البعض. عندما يترك احدنا مقاعد الاحتياطيين، يريد ان يعطي كل ما لديه، وكانت لدي الفرصة ان اقوم بذلك اليوم".

وتابع: "اعتقد باننا لعبنا جيدا. الرسالة بسيطة، يجب ان نستمر بنفس الايقاع وان نأمل بأن تأتي الاهداف، وهو ما حصل بالفعل. اليوم فزنا ونأمل بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

بدوره، صرح ستوريدج: "نحن سعدا، لكننا لسنا مغتبطين لان جميع المباريات صعبة في المجموعة وحتى الان لم يتحقق اي شيء. الاجواء رائعة جدا ولم يسبق ان سنحت لنا فرصة مماثلة".

وختم: "انه شعور رائع ان اسجل هدفا وان اتقاسم الفرحة مع المشجعين. آمل بأن نتأهل، لكن المباراة المقبلة مع سلوفاكيا مهمة وصعبة جدا".