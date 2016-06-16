جوردي ألبا يدعم توران قبل مواجهة الجمعة

يدرك جوردي ألبا الظهير الأيسر لاسبانيا أن زميله في برشلونة أردا توران تحت ضغط شديد ليظهر بأداء قوي مع تركيا في

مواجهتهما الجمعة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا.



وظهر قائد تركيا بشكل متواضع خلال الخسارة 1-صفر أمام كرواتيا في المجموعة الرابعة وخرج في منتصف الشوط الثاني ما دفعه للاعتذار للجماهير في بلاده.



وقال ألبا في مؤتمر صحفي الأربعاء "توران لاعب مهم جدا وبرشلونة أجرى صفقة رائعة عندما تعاقد معه."



وأضاف "سيكون أكثر تحفزا لأنه يعرف جميع لاعبينا لكن أتمنى أن نفوز."



وانضم توران إلى برشلونة قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (38.34 مليون دولار) في يوليو الماضي لكنه لم يشارك حتى يناير كانون الثاني الماضي بسبب عقوبة على النادي الكاتالوني.



وتابع ألبا "صحيح أنه لم يلعب لعدة أشهر لكن عندما عاد للمشاركة قدم عملا رائعا وهو قدوة في بلاده وكل الكرات تتجه إليه

