خوان فران: هزيمة أتليتكو زادت مبيعات قميصي

قال خوان فران الظهير الأيمن لإسبانيا إن إهداره لركلة ترجيح مع أتلتيكو مدريد والخسارة أمام جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وراء تطور مستواه في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

وسدد خوان فران ركلة ترجيح في القائم قبل أقل من ثلاثة أسابيع ثم سجل كريستيانو رونالدو ركلته ليحرز ريال مدريد لقب دوري الأبطال.

وشارك خوان فران في التشكيلة الأساسية عندما فازت إسبانيا 1-صفر على التشيك في المجموعة الرابعة يوم الاثنين ومن المتوقع أن يلعب أيضا أمام تركيا غدا الجمعة.

وقال اللاعب البالغ عمره 31 عاما لصحيفة ماركا: "دائما أتغلب على الأوقات الصعبة. أدركت أن ذلك قد يجعلني أقوى من وجهة نظري الشخصية. أصبحت أفضل مما كنت عليه في هذا النهائي فأنا جاهز لأي شيء".

وأضاف: "لن أنسى ما حدث أبدا لكن المرء يتعلم كيف يتعايش مع الأمر.. كانت مباراة يوم الاثنين فرصة جديدة لي".

وقال خوان فران إنه تلقى الدعم والمساندة بعد الخسارة أمام ريال مدريد حتى إن مبيعات قميصه قد زادت في أتلتيكو.

ويبدو مدافع أتلتيكو مدريد مقتنعا أن إسبانيا يمكنها التتويج ببطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف: "نحن أقوى المنافسين لأنفسنا والأمر كله يتوقف على مدى تعطشنا للنجاح. لو أردنا الوصول للنهائي ولدينا اقتناع بذلك وقدمنا كل ما نملك سنفعل".

وتابع: "نحن بحاجة للعمل وإظهار التواضع وستتكفل الكفاءة بالباقي".