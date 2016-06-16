ديشان: منافسنا صعب.. وباييت: شعور استثنائي

بدا ديدييه ديشان مدرب فرنسا أكثر ارتياحا بعد أن سجل فريقه هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على ألبانيا العنيدة أمس الأربعاء والتأهل إلى دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

واجتهدت فرنسا في الشوط الأول وفضل ديشان عدم إشراك بول بوغبا وانطوان غريزمان منذ البداية.

وقال ديشان للصحافيين: "هذا يظهر أن اللاعبين يستطيعون العمل حتى النهاية".

وأضاف: "لا نلتزم بطريقة واحدة. كنا أفضل توازنا في الشوط الثاني وأكثر هجوما".

وكسر غريزمان مقاومة دفاع ألبانيا بهدف من ضربة رأس في الدقيقة الأخيرة قبل أن يضيف ديميتري باييه الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسجيله هدف الفوز على رومانيا في الافتتاح يوم الجمعة قرب النهاية أيضا.

وقال ديشان: "أداء باييت أكثر استقرارا ولديه ثقة كبيرة بالنفس.. سنحافظ عليه حتى يتسنى له الاستمرار في هذا المستوى".

واستمتع باييت الذي اختير أفضل لاعب في المباراة بعودته إلى ملعب فريقه السابق اولمبيك مرسيليا.

وقال: "إنه شعور استثنائي بالعودة إلى هنا وكانت لحظة عاطفية بتسجيل الهدف".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأننا ضغطنا بقوة في الشوط الثاني وأثمرت جهودنا. حاولنا العمل على الجناحين في الشوط الثاني ولعبنا تمريرات عرضية أكثر. ولهذا نجحنا في التسجيل".

ووصف ديشان ألبانيا التي تشارك في أول بطولة كبرى بأنها منافس صعب.

وقال: "ألبانيا لعبت بروح وإرادة كبيرة لكن في النهاية وجدنا الحلول".

وتابع: "تشكيلتي تضم لاعبين رائعين وهذا ما أحب أن أراه. كنا أقل استقرارا في الشوط الأول ولم نعمل معا. لهذا أجريت التغييرات".

واعترف ديشان بأنه يفضل عدم استمرار الاعتماد على الأهداف المتأخرة.

وقال مبتسما: "أود التقدم مبكرا بالتأكيد".