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هدف ستوريدج القاتل يمنح إنجلترا الفوز على ويلز

المصدر: رويترز
ستوريدج ينطلق فرحاً بعد إحرازه هدف الفوز
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أحرز البديلان جيمي فاردي ودانييل ستوريدج هدفين لتحول إنجلترا تأخرها بهدف إلى فوز مثير 2-1 على غريمتها ويلز في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم اليوم الخميس.

وخاض فاردي (29 عاما) مباراته الدولية الأولى في بطولة كبرى، بعدما شارك مع ستوريدغ قبل انطلاق الشوط الثاني وأدرك التعادل عقب تقدم جاريث بيل بهدف لويلز من ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز ستوريدج هدف الانتصار لإنجلترا في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب.

وانتزعت إنجلترا صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط وتتقدم بنقطة واحدة على سلوفاكيا وويلز، فيما تأتي روسيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

كلمات دالّة

#انجلترا, #ويلز, #كأس أوروبا

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