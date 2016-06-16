مدرب السويد: تكهنات مستقبل إبراهيموفيتش لا تزعجنا

أكد إيريك هامرين مدرب السويد اليوم الخميس، أن التكهنات حول مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش لا تؤثر على استقرار الفريق خلال بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

وتحتاج السويد للعمل بجدية عقب التعادل 1-1 مع أيرلندا في المباراة الأولى بالمجموعة الخامسة التي تضم أيضا بلجيكا وإيطاليا.

وفشل إبراهيموفيتش - الذي رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي - في ترك بصمة واضحة خلال المباراة الأولى للسويد لتخرج توقعات ترى أن انشغاله بمستقبله غير المحدد وراء ذلك.

وقال هامرين للصحافيين: "لا.. الأمر لا يزعجنا نحن اعتدنا عليه. يلعب اللاعبون لأنديهم ومنتخباتهم الوطنية وهناك الكثير من الشائعات التي تدور حولنا".

وأضاف: "بالطبع مع لاعب كبير مثل إبراهيموفيتش هناك دائما شائعات. لكنها لا تزعجنا".

وساعد المهاجم البالغ عمره 34 عاما فريقه سان جيرمان على الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي وذكرت تقارير أنه سينتقل إلى مانشستر يونايتد مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وتلتقي السويد مع إيطاليا غدا الجمعة في تولوز في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة.