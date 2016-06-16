مدرب سلوفاكيا: هامشيك أكبر بكثير من مستوى نابولي

يعتقد يان كوزاك مدرب سلوفاكيا أن ماريك هامشيك مايسترو الفوز 2-1 على روسيا في بطولة أوروبا بات لاعبا مميزا لا يليق به وجوده في نابولي الإيطالي.



وصنع هامشيك هدفا وسجل اخر في الشوط الأول ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.



وقال كوزاك عقب فوز سلوفاكيا اليوم إن هامشيك بات جاهزا الآن للانضمام إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا بعد البطولة.



ومرر هامشيك كرة رائعة بقدمه اليسرى لزميله فلاديمير فايس ليحرز الهدف الأول وبعد 12 دقيقة سجل بنفسه الهدف الثاني من تسديدة جميلة بقدمه اليمنى ليضمن لسلوفاكيا الثلاث نقاط.



وقال كوزاك في رده على سؤال بشأن إمكانية أن يصبح هامشيك (28 عاما) واحدا من أفضل لاعبي البطولة "ماريك هامشيك نضج كشخص ولاعب في نابولي. لكن نابولي بات صغيرا للغاية عليه. اعتقد أنه جاهز للعب لناد كبير حقا."



وقال هامشيك للصحفيين "الفريق الروسي كان قويا للغاية في الاستحواذ على الكرة. وكنا أفضل في الهجمات المرتدة لكنهم تركوا لنا مساحات كثيرة. وفي الشوط الثاني استطعنا التماسك والحفاظ على النتيجة الرائعة."



ووضع الفوز على روسيا منتخب سلوفاكيا في صدارة المجموعة الثانية قبل لقاء إنجلترا وويلز غدا الخميس في لانس.



وأضاف هامشيك قبل لقاء إنجلترا في الجولة الثالثة في سانت ايتيين يوم الاثنين بينما ستلتقي روسيا مع ويلز في تولوز "لسنا قلقين للغاية بما ستسفر عنه مباراة إنجلترا وويلز. إنجلترا مرشحة للقب ومتأكد أن مباراتنا أمامهم ستكون الأصعب بين المباريات الثلاث في الدور الأول."