ميكالي يتولى تدريب منتخب البرازيل الأولمبي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن روجيرو ميكالي سيتولى تدريب منتخبه الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 اغسطس المقبل.

ويأتي تعيين ميكالي بعد اقالة كارلوس دونغا من تدريب المنتخب الاول، والذي كان من المتوقع ان يتولى المهمة في الالعاب الاولمبية في حال تحقيقه نتائج جيدة مع منتخب البرازيل في كوبا اميركا.

وخرجت البرازيل من الدور الاول لكوبا اميركا المقامة في الولايات المتحدة، فدفع دونغا الثمن، خاصة أنه تولى المهمة بعد مونديال البرازيل صيف 2014 الذي شهد الخسارة التاريخية لمنتخب السامبا امام نظيره الالماني 1-7 في نصف النهائي، ثم صفر-3 امام المنتخب الهولندي على المركز الثالث.

وجاء في بيان للاتحاد البرازيلي: "أن اعلان اللائحة النهائية لأسماء اللاعبين في المنتخب الاولمبي (18 لاعبا) ستعلن في 29 يونيو في مؤتمر صحافي للمدرب روجيرو ميكالي".

وسيكون نجم برشلونة الاسباني نيمار ضمن هذه اللائحة بعد ان فضل المشاركة في الالعاب الاولمبية سعيا لقيادة منتخبه بلاده الى الذهبية الاولى في تاريخها، لان ناديه الكتالوني رفض السماح له بالمشاركة في الاولمبياد وكوبا اميركا معا.

وكان رئيس نادي كورنثيانز اعلن الاربعاء ايضا ان ادينور ليوناردو باكي "تيتي" وافق على تدريب منتخب البرازيل الاول خلفا لدونغا.

وكانت وسائل الاعلام المحلية اشارت الثلاثاء الى ان تيتي اجتمع الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات مع الاتحاد البرازيلي بحضور رئيس الاخير ماركو بولو دل نيرو، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق، بحسب ما اكد المسؤول الاعلامي في الاتحاد دوغلاس لوناردي.

واشار لوناردي بحسب ما نقلت عنه صحيفتا "لانسي" و"غلوبويسبورتي" الى "انها ليست سوى المرحلة الاولى من المفاوضات ولم يحسم اي شيء لكننا سنعاود المفاوضات سريعا. لا اعرف التفاصيل".

وكان تيتي قد اشرف في مسيرته التدريبية على العين (2007) والوحدة (2010-2011) الاماراتيين.