المجر تسعى لمواصلة سلسلة انتصاراتها أمام أيسلندا

سيلتقي منتخبان من أصحاب المفاجآت في الجولة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 غدا السبت عندما تواجه المجر منافستها أيسلندا في المجموعة السادسة.



وتعافت أيسلندا من تأخرها بهدف أمام البرتغال المرشحة لتصدر المجموعة لتتعادل 1-1 بينما حققت المجر فوزا مقنعا 2-صفر على النمسا.



وانتصرت المجر وصيف بطل كأس العالم مرتين والتي تشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة أوروبا منذ 1972 عندما تأهلت إلى الدور قبل النهائي في أخر خمس مباريات في مواجهة أيسلندا.



وقال هايمير هالجريمسون مدرب أيسلندا للصحفيين: "يمكنكم رؤية تقدم المجر كتشكيلة وكفريق".



وأضاف: "المجر فريق قوي ومنظم ويعرف عنه طريقته الدفاعية لكن أمام النمسا شاهدنا قوة هجومها. كل الإشادة تذهب إلى المدرب بيرند شتورك والجهاز التدريبي".



وسجل بالاش جوجاك مهاجم المجر في الفوز 4-صفر في أخر مرة التقى فيها الفريقان في مباراة ودية في 2011 وتحتاج أيسلندا إلى أن تقاوم بنفس الطريقة التي منعت بها كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات من التسجيل.



وقال هالجريمسون: "دفاعنا كان رائعا وكنا نلعب بتنظيم وعملنا بجد".



وتابع: "من الصعب الإشادة بلاعب محدد لأن الجميع يستحق الإشادة لأنه كان أداء جماعيا".



وأضاف: "من الجيد حصولنا على نقطة واحدة. نستطيع دخول المباراة المقبلة براحة أكبر".



وتلعب أيسلندا للمرة الأولى في نهائيات بطولة كبرى ولن تتشتت استعداداتها بالاحتفال بعيد الاستقلال اليوم الجمعة.



وقال المهاجم يوهان جودموندسون: "نحتفل غدا؟ بعد التدريب؟ هل هذا اليوم غدا؟"



واستطرد: "لا لن نحتفل. سنجعل الجماهير تفعل ذلك. نتمنى الاحتفال بعد المباراة".