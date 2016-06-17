بيليه: غيابي عن الأولمبياد حرم البرازيل "الذهبية"

قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مازحا إن منتخب بلاده لم يتوج بذهبية أولمبية - وهو اللقب الكبير الوحيد الذي يغيب عن خزائنه - لأنه لم يسبق له المشاركة في الأولمبياد.



جاء تعليق بيليه خلال تسلمه جائزة أولمبية في مسقط رأسه بمدينة سانتوس مشيرا إلى أن البرازيل التي فازت بكأس العالم خمس مرات وبكأس كوبا أمريكا ثماني مرات لم تفز بالذهبية الأولمبية لأنه لم يلعب في هذا المنافسات.



وقال بيليه (75 عاما) الفائز بكأس العالم ثلاث مرات للصحفيين: "كنت أمزح مع أصدقائي وأخبرتهم بأن البرازيل لم تفز أبدا بذهبية في الأولمبياد لأنني لم أشارك بها".



وتابع: "كنت أمزح معهم لأننا حقا لم نحقق هذا اللقب وهذه فرصة منحها لي الرب بنيل هذا التكريم. فلنأمل ونفكر بايجابية فربما نفز بلقب في الأولمبياد".



وتسلم بيليه الوسام الأولمبي أرفع جائزة تمنحها اللجنة الأولمبية الدولية من رئيس اللجنة توماس باخ.



وتستعد ريو دي جانيرو لاستضافة أول أولمبياد صيفي في أمريكا الجنوبية بداية من الخامس من أغسطس المقبل.

