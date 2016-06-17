سالفيو يمدد عقده مع بنفيكا حتى 2019

وقع الجناح الأرجنتيني الدولي ادواردو سالفيو على عقد جديد مع بنفيكا لتستمر مسيرته مع بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم في المواسم الثلاثة المقبلة.

وتبقى عام واحد في عقد سالفيو - الذي قضى موسم 2010-2011 معارا إلى بنفيكا من أتليتيكو مدريد قبل التعاقد معه في يوليو 2012 - لكنه مدد عقده لعامين آخرين.

وذكر النادي في بيان: "يعلن بنفيكا عن تجديد عقد ادواردو سالفيو لموسمين رياضيين آخرين ليمتد بقاء لاعب منتخب الأرجنتين مع النادي حتى موسم 2018-2019".

وتكهنت وسائل إعلام برتغالية بعودة سالفيو (26 عاما) إلى الأرجنتين هذا العام بعدما أكد اللاعب في الشهر الماضي أن بوكا جونيورز مهتم بالحصول على خدماته.

وسجل سالفيو 28 هدفا في 131 مباراة مع بنفيكا لكنه غاب عن النصف الأول من الموسم المنقضي بسبب إصابة في الركبة اليمنى.



وتوج بنفيكا بدوري الدرجة الأولى للمرة الثالثة على التوالي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.