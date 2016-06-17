قائد تركيا التاريخي مهدد بالسجن بسبب "شتم" اردوغان

يواجه هاكان شوكور قائد منتخب تركيا التاريخي في مونديال 2002 عقوبة بالحبس تصل الى 4 سنوات بسبب تهمة شتم الرئيس رجب طيب اردوغان.

وطالبت نيابة منطقة باقرقوي في اسطنبول انزال عقوبة السجن من عام الى 4 اعوام بحق صاحب اسرع هدف في تاريخ كأس العالم، ل"شتمه" اردوغان على تويتر في فبراير الماضي قبل ان يزيل هذه التغريدات.

وكان شوكور سجل الهدف الاول في مرمى كوريا الجنوبية التي استضافت مع اليابان نسخة 2002، بعد مرور 8ر10 ثوان فقط في مرمى كوريا الجنوبية في مباراة المركز الثالث التي انتهت بفوز تركيا 3-2.

وانتخب شوكور المقرب من الزعيم الاسلامي فتح الله غولن، في 18 يونيو 2011 نائبا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، لكنه تحول الى نائب مستقل في 16 ديسمبر 2013 بسبب معارضته لحملة اردوغان على حركة غولن.

وغاب شوكور عن الجلسة الاولى لانه يعيش في الولايات المتحدة حسب محاميه علي اونور غونتشل، فتأجلت المحاكمة الى اليوم.

ونفى قبل اشهر ان يكون رحل الى الولايات المتحدة بشكل نهائي، مؤكدا انه قصدها "لتعلم اللغة الانجليزية".

وامضى شوكور (44 عاما) معظم مسيرته الرياضية مع نادي غلطة سراي واحرز معه الدوري التركي 8 مرات وكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2000.

وسجل مع المنتخب 51 هدفا في 112 مباراة بين 1992 و2008.

