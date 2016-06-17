كرواتيا المثقلة بالأحزان تبحث عن التأهل أمام التشيك

قال المدافع دوماجوي فيدا إن كرواتيا ستكون عازمة على التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 عندما تواجه التشيك في المجموعة الرابعة بعد وفاة اثنين من والدي أفراد الفريق.



وبعد وفاة والد القائد داريو سرنا يوم الأحد أثناء الفوز 1-صفر على تركيا قال توميسلاف باكاك المدير الإعلامي للفريق إن والد ماريان مرميتش مدرب حراس المرمى توفي مساء الثلاثاء أيضا.



وسافر سرنا برفقة المدرب انتي تشاتشيتش لحضور الجنازة يوم الاثنين وعاد إلى معسكر الفريق في شمال فرنسا للاستعداد لمواجهة التشيك.



وقال فيدا مشيرا إلى رغبة كرواتيا لمواجهة المحنة إن الفريق سيسعى للفوز من أجل قائده ومرميتش الذي عاد إلى بلاده في وقت مبكر الأربعاء.



وقال فيدا في مؤتمر صحفي "كلنا نشعر بالحزن عندما يعاني أحدنا من خسارة مثل هذه لأننا أسرة كبيرة."



وأضاف "سنلعب من أجل قائدنا ونعيده إلى المسار. لديه شخصية رائعة وأثق أنه سيقدم أفضل ما لديه غدا الجمعة."



وتابع "إذا لعبنا كما فعلنا أمام تركيا وأظهرنا نفس الروح القتالية سننتصر رغم أن منتخب التشيك منافس أقوى."



واستطرد "لا اعتقد أن المنافس سيهاجم رغم وقوعه تحت ضغط أكبر منا (بعد الهزيمة 1-صفر أمام اسبانيا حاملة اللقب في المباراة الأولى). سيلجأ للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة لأن هذا أسلوب التشيك."



وسيكون على التشيك أن تكون أكثر جرأة بعد اهتزاز شباكها بهدف متأخر أمام اسبانيا بعد القيام بعمل كبير لاحتواء خطورة حامل اللقب.



وأشار توماش نيتسيد الذي لعب وحيدا في الهجوم إلى أنه يأمل أن يشرك المدرب بافيل فربا تشكيلة أساسية أكثر جرأة للعودة إلى المنافسة على اقتناص بطاقة التأهل.



وقال للصحفيين في معسكر الفريق في غرب فرنسا "لم نناقش الخطة بعد لكني أتوقع أن نهاجم أكثر لأن الفوز وحده سيفيدنا."



وأضاف "كرواتيا تملك بالفعل ثلاث نقاط وإذا أردنا التأهل فعلينا الفوز بهذه المباراة."



وتابع "كرواتيا تملك مواهب كبيرة في خط الوسط بوجود لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش وهما يمنحان الفريق قوة هجومية لكننا سنكون على أهبة الاستعداد."

