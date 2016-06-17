كين: هازارد خطر.. وعلينا الحذر

قال روي كين مساعد مدرب ايرلندا إن منتخب بلاده يجب أن يحذر من الجناح إيدن هازارد عند مواجهة بلجيكا في بطولة أوروبا لكرة القدم غدا السبت رغم أنه قضى موسما مخيبا للآمال مع تشيلسي اللندني.



وواجه هازارد صعوبات في بداية الموسم لكن مستواه تحسن بنهايته وسجل أربعة أهداف في آخر خمس جولات بالدوري الانجليزي الممتاز.



وأضاف كين للصحفيين في فرنسا: "لا أعرف ماذا حدث لمستواه مع النادي لكنه شاب موهوب".



وتابع: "هذه أمور تحدث. ينخفض مستوى بعض اللاعبين لكنه لا يزال خطيرا بالطبع وأظهر جزءا من مستواه المعهود بنهاية الموسم مع تشيلسي ويتعين علينا أن نتوخى الحذر منه".



كما أبدى كين (44 عاما) القائد السابق لمانشستر يونايتد إعجابه بلاعب وسط بلجيكا ويونايتد مروان فيلايني الذي شارك في الهزيمة 2-صفر أمام ايطاليا يوم الاثنين الماضي.



وتابع: "أنا معجب به وأعتقد أن الانتقادات التي وجهت إليه عندما انضم ليونايتد كانت في غير محلها.



وأضاف: "شاهدته مرات قليلة بشكل مباشر عندما لم يكن يونايتد في أفضل حال وأعتقد أنه كان جيدا لكن يبدو أنه صار كبش الفداء للجماهير وشاهدناه يسجل أهدافا مهمة في الآونة الأخيرة".



وافتتحت ايرلندا مشوارها في النهائيات بالتعادل 1-1 أمام السويد وستلاقي ايطاليا في ختام جولات المجموعة يوم 22 يونيو الجاري.



