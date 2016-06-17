ليدلي: موقفنا رائع.. ونريد مواصلة المشوار

أكد جو ليدلي لاعب وسط ويلز إن منتخب بلاده في وضع رائع سيمكنه من التأهل لدور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 رغم الخسارة 2-1 أمام انجلترا في الوقت القاتل أمس الخميس.



وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل لكن دانييل ستوريدج سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح ويلز في حاجة للفوز على روسيا يوم الاثنين المقبل لضمان الاستمرار في البطولة.



وقد يكفي فريق المدرب كريس كولمان التعادل مع روسيا لبلوغ الدور المقبل إذا تجنبت انجلترا الخسارة أمام سلوفاكيا في آخر جولات المجموعة الثانية.



وقال ليدلي لوسائل إعلام بريطانية: "نريد فقط مواصلة المشوار وهناك الكثير من الايجابيات التي نرتكز عليها وربما نحتاج فقط للتحسن في الاستحواذ على الكرة".



وأضاف: "موقفنا رائع ويمكننا المضي قدما ومصيرنا بين أيدينا وتنتظرنا مباراة كبيرة بعد أيام ولا بد من الاحتفاظ بقوتنا وانسجامنا".



وشارك ليدلي في 67 دقيقة أمام انجلترا قبل تغييره بسبب مشكلة في ربلة الساق لكن اللاعب البالغ عمره 27 عاما أكد جاهزيته لمباراة روسيا.



وتابع: "خرجت من المباراة كإجراء احترازي وكان بإمكاني اللعب لكن الزملاء طالبوني بعدم المخاطرة".