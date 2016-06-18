الإصابة تنهي مشوار روزيسكي في بطولة كأس أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موقعه على تويتر اليوم السبت، أن قائد منتخب تشيكيا توماس روزيسكي الذي تعرض لإصابة في فخذه خلال المباراة مع كرواتيا الجمعة لن يتمكن من مواصلة اللعب في كأس أوروبا 2016.

وخضع روزيسكي للفحص الطبي بالرنين المغناطسي الذي اظهر اصابته بتمزق في عضلات الفخذ، بحسب ما اكد طبيب المنتخب التشيكي بيتر زيمان في تصريح نقلته وكالة "سي تي كي" التشيكية.

وقال زيمان: "ان روزيسكي لن يشارك في اي مباراة خلال الايام المقبلة وبالاخص المباراة الاخيرة في الدور الاول المقررة مع تركيا الثلاثاء المقبل، ونعتقد انه لن يلعب اي مباراة اخرى خلال هذه البطولة".

وتشكل إصابة روزيسكي ضربة قاسية للمنتخب التشيكي.

وكان روزيسكي، البالغ من العمر 35 عاما والذي وصل الى نهاية عقده مع ارسنال الانكليزي، قد كشف خلال المباراة بانه يعاني من اصابة عضلية في اعلى فخذه، مشيرا الى انه قد لا يتمكن من مواصلة المشوار مع المنتخب لما تبقى من البطولة في حال نجح الاخير في تجاوز دور المجموعات.

وذكر روزيسكي انه اجبر نفسه على البقاء في ارضية الملعب من اجل مساعدة منتخب بلاده في مسعاه للحصول على نقطة التعادل "رغم اني افتقدت الى القوة، ولسوء الحظ دفعت الثمن".

وأبقت تشيكيا على حظوظها بتجاوز دور المجموعات بعدما حولت تخلفها امام كرواتيا في منافسات المجموعة الرابعة بهدفين نظيفين الى تعادل قاتل تحقق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.

وتحتاج تشيكيا الى الفوز بمباراتها الأخيرة ضد تركيا من اجل البقاء في دائرة المنافسة على بطاقة الدور ثمن النهائي الذي يتأهل اليه بطل ووصيف كل من المجموعات الست الى جانب افضل اربعة منتخبات في المركز الثالث، اذ كانت خسرت مباراتها الاولى امام اسبانيا حاملة اللقب صفر-1.

