الاتحاد الأوروبي يلاحق تركيا وكرواتيا بسبب الشغب

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين الكرواتي والتركي للعبة الشعبية بسبب شغب جماهيرهما في بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة في فرنسا.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن الاتحادين ربما تفرض عليهما عقوبات بعد أن قامت جماهيرهما "بإلقاء أشياء وإطلاق ألعاب نارية".

وتواجه كرواتيا تهما إضافية تتعلق "بالسلوك العنصري" بينما تواجه تركيا تهم اجتياح الجماهير أرض الملعب.

ووقعت أعمال الشغب أمس الجمعة خلال فوز اسبانيا 3-صفر على تركيا وتعادل جمهورية التشيك 2-2 مع كرواتيا.

وسيتم التحقيق في هذه الأحداث بعد غد الاثنين.

وتوقفت مباراة كرواتيا في سانت إيتيين عدة دقائق بعد أن ألقت جماهيرها ألعابا نارية على أرض الملعب واشتبكت مع بعضها البعض.

وسقطت ألعاب نارية ومقذوفات أخرى على الملعب بالقرب من موقع شرطة مكافحة الشغب أمام مدرجات الجماهير الكرواتية.

واندلعت أعمال الشغب في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما كانت كرواتيا متقدمة 2-1.

وتواجه كرواتيا - التي عوقبت ثلاث مرات خلال التصفيات - تحقيقات أخرى يوم 21 يونيو بعد إلقاء جماهيرها الألعاب النارية واجتياح الملعب خلال مباراتها الافتتاحية في النهائيات ضد تركيا في باريس.