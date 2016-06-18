الاتحاد الكرواتي: حذرنا "الأوروبي" من شغب جماهيرنا

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن أحداث الشغب التي لطخت صورة المنتخب الوطني في بطولة أوروبا لكرة القدم خلال مباراة التشيك أمس الجمعة كانت متعمدة وانه حذر الشرطة والاتحاد الأوروبي للعبة منها.



وأوضح ميروسلاف ماركوفيتش المسؤول الأمني بالاتحاد الكرواتي لكرة القدم، إنه تم إبلاغ الشرطة الكرواتية والفرنسية وكذلك الاتحاد الأوروبي للعبة بوجود "عدد محدد من المشاغبين" قد يرتكبون أي تصرف لوقف المباراة في سانت إيتيين.



وأضاف ماركوفيتش في مؤتمر صحفي من مقر إقامة المنتخب في فرنسا: "جمعنا معلومات عن المؤامرة وسلمناها للشرطة في كرواتيا وفرنسا إضافة لتسليم الاتحاد الأوروبي وصفا تفصيليا لما سيحدث قبل ثلاثة أيام من المباراة".



وتابع: "في اليوم السابق للمباراة حصلنا على المزيد من المعلومات الاستخبارية المفصلة وأبلغنا الشرطة الفرنسية بوجود عدد محدد من المشاغبين قد يتسببوا في إيقاف المباراة في الدقيقة 85 بالتحديد. "وهذا بالضبط ما حدث بعدما انتشرت فرق مكافحة الشغب الفرنسية أمام مدرج مشجعي كرواتيا في الدقيقة 82.



وزاد: "الشرطة الفرنسية والاتحاد الأوروبي قاما بعمل جيد لأنه كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ".



وتوقفت المباراة لعدة دقائق بعد أن ألقت مجموعة صغيرة من مشجعي كرواتيا ألعابا نارية على أرض الملعب بينما طالب لاعبو كرواتيا الجماهير بالهدوء ثم اشتبكت الجماهير مع بعضها البعض.



وعن إمكانية تجدد أحداث الشغب في مباراة الأخيرة لكرواتيا أمام اسبانيا بالمجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل في بوردو قال ماركوفيتش: "لدينا معلومات سنقدمها للشرطة الكرواتية والفرنسية".



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الكرواتي بسبب شغب الجماهير والسلوك العنصري.