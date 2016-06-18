شكوك حول غياب مودريتش أمام إسبانيا

قال بوريس نيميتش طبيب منتخب كرواتيا إن لاعب الوسط المحوري لوكا مودريتش سيغيب على الأرجح عن مواجهة اسبانيا حاملة اللقب في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 يوم الثلاثاء المقبل بسبب إصابة في أعلى الفخذ.



وخرج مودريتش في الشوط الثاني من المباراة التي تعادلت فيها كرواتيا 2-2 أمام التشيك بالمجموعة الرابعة أمس الجمعة.



وقال نيميتش لوسائل إعلام كرواتية اليوم السبت: "سيتدرب مودريتش بمعدل أقل في الأيام المقبلة وعلى الأرجح لن يكون جاهزا لمباراة اسبانيا".



وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة فيدران تشورلوكا مدافع كرواتيا التي فازت 1-صفر على تركيا في الجولة الأولى بعدما أصيب في رأسه أمام التشيك.



ومن المتوقع تعافي لاعبين آخرين مثل المهاجم ماريو مانزوكيتش والجناح إيفان بريشيتش - الذي سجل هدفا أمام التشيك - من كدمات خفيفة قبل لقاء اسبانيا.

