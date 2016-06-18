فرنسا تطرد 20 مشجعاً روسياً

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت طرد 20 مشجعا روسيا بسبب أعمال العنف التي وقعت السبت الماضي في مرسيليا على هامش مباراة إنكلترا وروسيا ضمن كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا.

وكان الاشخاص العشرون ومن بينهم الكسندر شبيرغين، قائد احدى مجموعات المشجعين، على متن الطائرة التي غادرت مدينة نيس في جنوب فرنسا والمتجهة الى موسكو.

واعتبر المحققون الفرنسيون ان هؤلاء المشجعين اخلوا بالامن العام وقاموا باعمال شغب معدة اعدادا جيدا.

واوقعت الاشتباكات بين مشجعي روسيا وفرنسا في مرسيليا 35 جريحا.

وكان النائب العام في مرسيليا اعلن قبل يومين ان المشجعين مثيري الشغب (هوليغنز) الروس الثلاثة الذين حكم عليهم (من سنة الى سنتين) بسبب تورطهم في اعمال عنف ضد مشجعين انكليز في مرسيليا، تم توقيفهم بفضل معلومات من الشرطة الروسية.

واوضح النائب ان المعلومات الروسية اتاحت توقيف 43 روسيا (طرد 20 اليوم، وافرج عن 20) كانوا في حافلة في منطقة الالب ماريتيم الثلاثاء وضمنهم عدد كبير من الهوليغنز.

وكانت فرنسا اعلنت قبل انطلاق المباريات انها منعت نحو ثلاثة الاف مشجع من دخول اراضيها بعد ان اكدت انهم من المعروفين بممارستهم العنف خلال المباريات.

واخذت فرنسا على روسيا بعد احداث مرسيليا السماح لعدد من المشجعين الروس المعروفين بعنفهم التوجه الى فرنسا.



