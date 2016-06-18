فيلموتس: خدعت الجميع.. ومواجهة السويد مصيرية

شعر مارك فيلموتس مدرب بلجيكا بسعادة لأنه ساعد على زيادة التكهنات بشأن إمكانية خروج كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو من التشكيلة الأساسية قبل أن يفوز 3-صفر على أيرلندا في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم في لقاء تأثرت نتيجة بفضل تألق هذا الثنائي.

ولم يوقف دي بروين نفسه التكهنات بشأن خروجه من التشكيلة الأساسية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا بعد ظهوره الضعيف في الخسارة 2-صفر أمام إيطاليا.

وقال فيلموتس للصحفيين: "خدعت الجميع. لكن اللاعبين كانوا على علم بما سيحدث. دخلنا بالتشكيلة المناسبة اليوم".

وتعرض فيلموتس لانتقادات حادة لكنه يشعر بأنه نجح في الرد بقوة.



وقال فيلموتس: "بعد أربع سنوات من النجاح تعرضنا لانتقادات وكأن السنوات الأربع الماضية قد اختفت".



وأضاف: "هذا يمنح الناس أفكارا خاطئة. أنا أتعايش مع الانتقادات. باستثناء الموت لا أعرف ما الشيء الآخر الذي سيؤثر في. أستمتع بعملي وأتمنى أن تشعر البلاد بالفخر بنا. أريد أن أكون إيجابيا مع الناس".



وتتقدم بلجيكا بنقطتين على السويد قبل مباراتهما معا في الجولة الأخيرة وستضمن التأهل إذا تجنبت الهزيمة يوم الأربعاء المقبل.



وقال فيلموتس: "لم نضمن التأهل بعد. سنخوض مباراة صعبة أمام السويد وستكون أشبه بالنهائي. يمكن حدوث أي شيء".



وأشاد فيلموتس بالمهاجم لوكاكو الذي سجل الهدفين الأول والثالث لبلجيكا بينما أضاف أكسل فيتسل الهدف الثاني بضربة رأس قوية.



وقال فيلموتس: "بوجود لوكاكو كنا نرغب في منح بعض الثقة لبعض الناس. أدى مباراة رائعة. عندما أهدر فرصة أمام إيطاليا قال الناس إنه صنع الفارق. كنت أود التأكيد على إظهار ثقتي فيه".



وأضاف: "قدم المنتظر منه اليوم. فضلت أن يبذل مجهودا كبيرا في الركض لمدى 70 دقيقة ثم قررت استبداله." وبدا أن تشكيلة بلجيكا تشعر بالرضا رغم الانتقادات السابقة.



وقال فيتسل الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "الانتقادات جزء من كرة القدم ونحن نتقبل الانتقادات. ينبغي أن تظهر عقلية اليوم في مبارياتنا المقبلة."



وأضاف لوكاكو: "نتيجة مباراة إيطاليا كانت محبطة لكن اليوم لعبنا مباراة رائعة في الملعب بأكمله."



ووصف دي بروين النتيجة بأنها "الجزء الأول من جزأين" وأضاف: "كنا نلعب تحت الضغط اليوم. وخرجنا من الأمر برد الفعل الصحيح".