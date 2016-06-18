هدف قاتل يمنح المجر التعادل مع أيسلندا

كانت أيسلندا على بعد دقيقتين من الفوز في ظهورها الأول ببطولة كبرى قبل أن يسجل بيركر سافارسون هدفا بطريق الخطأ في مرماه لتتعادل 1-1 مع المجر ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم اليوم السبت.



وتقدمت أيسلندا بهدف سجله جيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول بعد خطأ من آرون جونارسون ضد سافارسون وجاء عقب خروج الحارس جابور كيراي بشكل خاطئ لإبعاد ركلة ركنية.



وسيطرت المجر على الكرة لفترات طويلة لكنها لم تهدد المرمى كثيرا حتى أرسل نيمانيا نيكوليتش كرة عرضية منخفضة من ناحية اليمين حولها سافارسون بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 88.



وتتصدر المجر - التي فازت على النمسا في الجولة الافتتاحية - المجموعة السادسة بأربع نقاط مقابل نقطتين لأيسلندا التي تعادلت بشكل مفاجئ 1-1 مع البرتغال.