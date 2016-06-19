الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق في أحداث شغب جديدة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان، إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق كل من المجر وبلجيكا والبرتغال، بسبب شغب جماهيرها خلال ثلاث مباريات أقيمت ضمن بطولة أوروبا 2016 في فرنسا، أمس السبت.

وتتهم اللجنة المختصة بالقيم والنظام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد المجري للعبة بقيام جماهيره بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء أشياء على أرض الملعب والشغب.

وقال شاهد من رويترز، إنه شاهد بعض الاشتباكات لدى دخول قوات الشرطة إلى المدرجات قبل تعادل المجر مع أيسلندا 1-1، وقالت تقارير إن لاعبا من أيسلندا أصيب بشيء ألقي عليه من المدرجات خلال الاحتفال بهدف التقدم لفريقه.

واعتقل ستة من مشجعي منتخب المجر أثناء تجاوزهم الحواجز داخل الاستاد واستخدامهم الألعاب النارية في مرسيليا.

وسيحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحاد البلجيكي بعد قيام جماهير بلجيكا بإلقاء الألعاب النارية وأشياء أخرى على أرض الملعب خلال المباراة التي فاز فيها فريقهم 3-صفر على ايرلندا في بوردو.

وسيجري التحقيق مع البرتغال بسبب نزول عدد من مشجعيها إلى أرض الملعب بعد تعادلها بدون أهداف مع النمسا.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 21 يونيو الجاري موعدا لجلسة التحقيق مع الاتحاد المجري، بينما لم يحدد بعد موعدا للتحقيق مع البرتغال وبلجيكا.