"اجتماعات" وايلد تجهز الخليج للموسم الجديد

وصل البلجيكي باتريك دي وايلد، المدير الفني الجديد لنادي الخليج إلى مدينة سيهات، حيث توجه فور وصوله إلى مقر النادي الشرقي لعقد اجتماع مع إدارة النادي.

وحضر الاجتماع الأول فوزي الباشا، رئيس النادي المكلف، وحسين الصادق الأمين العام، وعلي المشامع أمين الصندوق، إلى جانب لجنة كرة القدم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ملفات الرباعي الأجنبي واللاعبين المحليين، واستعراضهم عبر الفيديو قبل التوقيع النهائي، كذلك تمت مناقشة المعسكر الإعدادي الخارجي المقرر إقامته في فنربخشه بتركيا والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية.

وستستمر اجتماعات البلجيكي وايلد لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر إلى بلاده يوم الاثنين لإنهاء بعض الالتزامات قبل العودة مجدداً برفقة مساعديه للإشراف على تدريبات الفريق التي تنطلق في 23 رمضان الجاري.