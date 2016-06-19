بارولو: كونتي يطالبنا بالفوز رغم ضمان التأهل

واصل أنطونيو كونتي، مدرب إيطاليا، مطالبة لاعبيه بتقديم المزيد من الجهد رغم ضمان التأهل بشكل مبكر إلى دور 16 ببطولة أوروبا لكرة القدم، وكذلك تصدر المجموعة قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

وأبلغ ماركو بارولو، لاعب وسط إيطاليا، الصحافيين اليوم الأحد أن كونتي لا يزال يحفز لاعبيه ويطالبهم بتقديم المزيد من الجهد.

وستلعب إيطاليا - التي لم تكن ضمن المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب قبل البطولة - مع أيرلندا ضمن منافسات المجموعة الخامسة يوم الأربعاء بعدما فازت على بلجيكا والسويد ودون أن تستقبل أي هدف.

وقال بارولو للصحافيين: "حتى في اليوم التالي لمباراة السويد واصل كونتي تحفيز الجميع، وأبلغنا أنه ينبغي الفوز على أيرلندا".

وأضاف تفسيرا لفلسفة كونتي: "إذا تم السماح بانخفاض مستوى الجهد ربما يكون من الصعب استعادة المستوى المطلوب من التركيز".

وتابع: "شعاره أن الفوز يساعد على تحقيق المزيد من الانتصارات وأنا مقتنع أيضا بهذا الأمر".

وكان أندريا بيرلو لاعب وسط إيطاليا السابق - الذي لعب ثلاثة مواسم تحت قيادة كونتي في يوفنتوس - كتب في سيرته الذاتية أن المدرب كان يدخل غرفة اللاعبين بين الشوطين ويلقي أحيانا قارورات المياه المعدنية نحو الحائط تعبيرا عن غضبه.

وتعد تشكيلة إيطاليا من أضعف تشكيلات هذا المنتخب على مدار سنوات ويحاول كونتي تعويض نقص المهارات بالاعتماد على الروح القتالية والنواحي الخططية.

وقال بارولو: "الفرق الفائزة تتكون من لاعبين مثلي يضحون دون ملاحظتهم. نحن مزيج من المواهب المختلفة. هذا يمنحنا أفضلية بأننا لا نعتمد على لاعب واحد".

وأضاف: "نريد مواصلة مشوارنا في الظلال والتركيز على مباراة واحدة. بغض النظر عما سيحدث فسيكون هذا نتيجة بذل قصارى جهدنا".