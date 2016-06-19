تشيلي تستعرض بكرنفال أهداف في مرمى المكسيك

استعرضت تشيلي ، حاملة اللقب، قوتها في ربع نهائي كوبا أميركا واكتستحت شباك المكسيك بسباعية تاريخية وتكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي بعدما سبقتها الأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة.

وتقلد المهاجم فاراغاس ىدور البطولة بتسجيله 4 أهداف في المباراة، وأحرز إيديسون هدفين فيما سجل أليكسس سانشيز هدف.

وافتتح إيديسون التسجيل في الدقيقة 16 بعد متابعته للكرة من مسافة قريبة، وقبل نهاية الشوط الأول سجبل فاراغاس الهدف الثاني.

ومع مطلع الشوط السجل تلقى أليكسس سانشيز تمريرة من أرتورو فيدال ليحرز الهدف الثالث، وخلال أقل من نصف ساعة لعب سجل فاراغاس هاتريك في شباك المكسيك ليكمل رباعيته الشخصية.

وقبل نهاية المباراة سجل إيديسون هدف تشيلي السابع والهدف الثاني له شخصياً لتنتهي المباراة 7-0 لمصلحة أبطال كوبا أميركا 2015.



