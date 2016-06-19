رئيس الاتحاد الإنجليزي: مستقبل هودجسون مرتبط بالنتائج

أكد رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ دايك، اليوم الأحد، أن مستقبل المدرب روي هودجسون مع المنتخب رهن بما يقدمه في كأس أوروبا 2016 المقامة حاليا في فرنسا حتى 10 يوليو.

وأوضح دايك في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن عقد هودجسون ينتهي بعد كأس أوروبا 2016، وسيتم تمديده "إذا حصل المنتخب على نتائج جيدة أو قدم أداء جيدا".

وأضاف: "إذا بلغنا نصف النهائي فهذا يعد بحد ذاته نجاحا، وإذا لعبنا جيدا وللأسف خسرنا ضد منتخب جيد أو بركلات الترجيح (في ربع النهائي)، سنواصل المفاوضات" مع هودجسون.

وتعادلت انجلترا مع روسيا 1-1 في المباراة الاولى، ثم فازت على ويلز 2-1 في الثانية، وتحتاج الى نقطة واحدة من مباراتها الثالثة الاخيرة في الدور الاول غدا مع سلوفاكيا لبلوغ ثمن النهائي.

وكان هودجسون (68 عاما) خلف الإيطالي فابيو كابيلو في قيادة المنتخب الانكليزي في مايو 2012، ويرغب بالاستمرار في منصبه اطول فترة ممكنة اقله حتى مونديال 2018 في روسيا.