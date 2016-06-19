مدرب البرتغال: لن نحزن.. وسنفكر في مواجهة المجر

وبخ فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال ريكاردو كواريسما بسبب عدم التزام الجناح بتعليماته الخططية ليفشل فريقه في ترجمة سيطرته في التعادل بدون أهداف مع النمسا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 أمس السبت.

وأتيحت للبرتغال 23 محاولة على المرمى مقارنة بثلاث للنمسا باستاد بارك دي برينس لكنها لم تنجح في هز الشباك. وارتدت ركلة جزاء كريستيانو رونالدو في الدقيقة 79 من القائم بينما سدد ناني برأسه في إطار المرمى في الشوط الأول.

ورفض سانتوس مناقشة أداء رونالدو قائلا إنه لن يعلق على مستوى كل لاعب لكنه مضى بعد ذلك لينتقد كواريسما (32 عاما) الذي دخل التشكيلة بعد أداء جيد عقب مشاركته كبديل في التعادل 1-1 مع ايسلندا.

وقال سانتوس عن كواريسما الذي خرج بعد 71 دقيقة ولعب بدلا منه جواو ماريو "كواريسما كان على ما يرام لكنه كان قريبا للغاية من الخط الجانبي".

وأدت صحوة كواريسما في بشيكطاش التركي إلى حصوله على مكان في تشكيلة البرتغال وبدأ المباراة على يمين ثلاثي هجومي بجانب رونالدو وناني قبل أن يذهب لليمين أكثر ليصبح جناحا صريحا.

وقال سانتوس بعدما فشلت البرتغال في التسجيل لأول مرة في مباراة رسمية تحت قيادته: "في هذا الوقت اعتقدت أن علينا أن نلعب من العمق أكثر".

وأضاف: "اندريه جوميز في الجانب الآخر كان يقوم بذلك جيدا ويمنح مساحة للظهير الأيسر رفائيل جيريرو للركض بطول الخط الجانبي. كواريسما كان أبطأ".

وستدخل البرتغال مباراتها الأخيرة في المجموعة يوم الأربعاء القادم وهي متأخرة بنقطتين عن منافستها المجر التي تملك أربع نقاط بعدما انتزعت تعادلا متأخرا ضد ايسلندا في وقت سابق أمس السبت.

وسيضمن الفوز للمنتخب البرتغالي مكانا في دور الستة عشر ووصف سانتوس مباراة المجر بأنها مثل النهائي.

وأضاف سانتوس الذي فاز فريقه بسبع مباريات متتالية في التصفيات بفارق هدف واحد ليتأهل للنهائيات "نمر بوقت مهم الان. لا يمكن أن ننغمس في الحزن.

وزاد: "سنركز ويجب علينا أن نبرز الإيجابيات ونضعها في الملعب في المباراة التالية".

ولم تسجل النمسا أي هدف في المجموعة السادسة ولديها نقطة واحدة لكن قد تتأهل إذا هزمت ايسلندا التي تملك نقطتين.