منتخب النمسا يحرج البرتغاليين بالتعادل

أهدركريستيانو رونالدو ركلة جزاء وسجل هدفا ألغي بداعي التسلل لتتعادل البرتغال دون أهداف مع النمسا ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم اليوم السبت.



واحتسبت ركلة جزاء للبرتغال - التي تعادلت بشكل محبط 1-1 مع أيسلندا في الجولة الافتتاحية - بعد خطأ ضد رونالدو الذي سدد الركلة في القائم الأيمن بالدقيقة 79 وذهب الحارس روبرت ألمر للاتجاه الآخر.



وكاد رونالدو أن يعوض إهدار الركلة بعدما ارتقى إلى ركلة حرة ووضعها برأسه في المرمى لكنه كان في موقف تسلل.



وأخفق رونالدو أيضا في تنفيذ أكثر من ركلة حرة وسدد كرتين أنقذهما الحارس ألمر بينما رد القائم ضربة رأس من ناني مهاجم البرتغال خلال الشوط الأول.



وأصبح رصيد البرتغال نقطتين من مباراتين وتتأخر بنقطتين عن المجر متصدرة المجموعة السادسة بعد تعادلها 1-1 مع أيسلندا في وقت سابق اليوم.



وستلعب البرتغال في الجولة الثالثة مع المجر بينما تلتقي أيسلندا مع النمسا.