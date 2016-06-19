ميسي: فخور بمعادلة رقم باتيستوتا

أعرب نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عن فخره بمعادلة الرقم القياسي لغابرييل باتيستوتا في عدد الأهداف مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثالث في المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على فنزويلا 4-1 فجر الأحد في ربع نهائي كوبا أميركا في الولايات المتحدة، رافعا رصيده إلى 54 هدفا بالتساوي مع "باتيغول".

وقال ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "انا فخور بمعادلة رقم باتيغول، ولكن الاهم بالنسبة لي هو النتيجة".

وتابع: "لدي انطباع بأن الناس يعتقدون ان وصولنا الى مباراتين نهائيتين على التوالي أمر طبيعي، وانهم لا يركزون سوى على خسارتنا فيهما".

وأضاف ان: "التأهل الى نصف النهائي مجددا في بطولة كبرى يعتبر انجازا كبيرا لهؤلاء اللاعبين".

وخسرت الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد في نهائي مونديال البرازيل 2014، وامام تشيلي بركلات الترجيح في نهائي كوبا اميركا 2015.

ولا تزال الأرجنتين تبحث عن لقبها الأول منذ 1993، ويؤخذ على ميسي بالذات انه فاز بكل شيء مع فريقه الاسباني ولكنه فشل في قيادة منتخب التانغو الى اي لقب حتى الان.

وغاب ميسي عن المباراة الأولى في كوبا أميركا ضد تشيلي (2-1) بسبب الارهاق جراء الرحلة الطويلة من برشلونة الى الولايات المتحدة حيث ادلى بشهادته في قضية تهربه من الضرائب في اسبانيا وكذلك اصابة في الظهر تعرض لها في المباراة الاعدادية الاخيرة للمسابقة القارية ضد هندوراس في 27 مايو الماضي، ثم دفع به المدرب خيراردو مارتينو في الشوط الثاني امام بنما التي انتهت بخماسية نظيفة منها ثلاثية لميسي في غضون نصف ساعة شارك فيها.

وشارك أيضا في الشوط الثاني في المباراة الثالثة في الدور الاول امام بوليفيا (3-صفر) لكنه فشل في التسجيل.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع الولايات المتحدة الاربعاء المقبل في هيوستن.