ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف النهائي

اكتسحت الأرجنتين نظيرتها فنزويلا بأربعة أهداف مقابل هدف لتحجز مقعدها بمواجهة البلد المضيف في نصف نهائي كوبا أميركا بنسختها المئوية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل ليونيل ميسي هدفاً وصنع هدفين لزميليه غونزالو هيغوايين الذي أحرز هدفين في المباراة، وإيريك لاميلا صانع ألعاب توتنهام اللندني مقابل هدف لخوسيه روندون مهاجم فنزويلا.

وستلعب مباراة الأرجنتبن والولايات المتحدة الأميركية صباح الأربعاء.



وبدأت المباراة بهجوم أرجنتيني عن طريق ميسي الذي سدد كرة من الناحية اليمنى، وبعد 8 دقائق من البداية تلقى هيغواين عرضية من القائد ميسي ليودعها الشباك، لينتفض الفنزويليون لكن تألق الحارس روميرو حال دون تسجيلهم هدف التعادل.

وعقب 20 دقيقة من هدفه الأول، خطف هيغوايين الكرة وراوغ حارس فنزويلا وأحرز الهدف الثاني، ومباشرة كاد زميله ماسكيرانو أن يتسبب بتقليص الفارق عندما راوغ بشكل خاطىء أمام منطقة جزاء منتخب بلاده ويستغلها روندون ويسدد لكن روميرو أبعدها عن المرمى، ولعب بعدها روندون كرة رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاق روميرو مارتينيز لاعب فنزويلا ليحصل الأخير على ركلة جزاء، نفذها سيخاس على طريقة بانينكا إلا أنها استقرت بين يدي حارس الأرجنتين.

وفي الشوط الثاني تبادل ميسي كرة مع زميله غايتان، لينفرد بحارس المرمى ويحرز هدف الأرجنتين الثالث والرابع له شخصياً ليتصدر قائمة هدافي البطولة ويعادل رقم باتيستوتا التاريخي كأكثر من سجل للأرجنتين بواقع 54 هدفاً.

وفي الدقيقة 70 سجل روندون هدف تقليص الفارق بكرة رأسية، إلا أن لايميلا تلقى كرة من ميسي ليضعها يمين الحارس معلناً الهدف الرابع لبلاده.

