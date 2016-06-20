الإصابة تغيب تشيزني عن مواجهة أوكرانيا

قال آدم ناوالكا مدرب بولندا اليوم الاثنين إن حارس المرمى فويتشيخ شتينسني سيغيب عن آخر مباراة بالمجموعة الثالثة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 أمام أوكرانيا بسبب الإصابة.



وتحتل بولندا المركز الثاني بأربع نقاط وتتطلع لبلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى لكن يجب أن تتعامل مع غياب شتينسني غدا الثلاثاء بعد إصابته في عضلات الفخذ في المباراة الأولى أمام ايرلندا الشمالية.



وقال ناوالكا في مؤتمر صحفي: "فويتشيخ شتينسني ليس جاهزا للمباراة ولكن باقي أفراد الفريق في حالة بدنية جيدة".



ولم تتفوق بولندا على أوكرانيا التي فقدت أي فرصة في التأهل لدور الستة عشر في آخر خمس مواجهات بينهما وخسرت أمامها مرتين في تصفيات كأس العالم 2014.



وأضاف المدرب: "أوكرانيا منافس صعب ويملك فريقها لاعبين يتمتعون بمهارات فردية وقدرات هائلة ويجب أن نستعد جيدا نفسيا وفنيا".



ولم تهتز شباك بولندا في النهائيات حتى الآن حيث فازت 1-صفر على ايرلندا الشمالية وتعادلت بدون أهداف مع ألمانيا بطلة العالم.



وتتساوي بولندا مع ألمانيا في الصدارة بأربع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن ايرلندا الشمالية لكن ناوالكا تجنب الحديث عن أي توقعات.



وتابع: "لا أريد التكهن ببلوغنا القمة ..نريد الفوز بكل مباراة لكن ندرك خطورة أوكرانيا ونود إظهار احترامنا لها".