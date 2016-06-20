"الأوروبي" يبدأ إجراءات تأديبية ضد رومانيا وألبانيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين أن الاتحادين الروماني والألباني مستهدفان بإجراءات تأديبية بعد الأحداث التي تسبب بها مشجعو الطرفين خلال المباراة بينهما أمس في ليون في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس أوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 10يوليو.

وكان الاتحاد الأوروبي عاقب روسيا بتعليق العضوية مع وقف التنفيذ بعد اعمال الشغب التي رافقت مباراتها مع انكلترا (1-1) في بداية البطولة.

وفتح الاتحاد الأوروبي ايضا إجراءات تأديبية بحق كرواتيا وتركيا والمجر وبلجيكا والبرتغال، وارتفع الى 8 عدد الاتحادات المستهدفة، اي ثلث المشاركين، وشملت العقوبات طرد بعض الأنصار.

وحققت البانيا امس فوزا تاريخيا في اول بطولة كبرى تشارك فيها بتغلبها على رومانيا 1-صفر، وحلت ثالثة وامتلكت فرصة التأهل غير المباشر الى ثمن النهائي كواحدة من افضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث ستعرف هويتها في نهاية الدور الأول.