الاتحاد الأوروبي يغرم كرواتيا بسبب شغب جماهيرها

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين انه غرم كرواتيا بمبلغ 100 الف يورو بسبب توقف مباراتها مع تشيكيا الجمعة في سانت اتيان ضمن كأس اوروبا 2016 المقامة حاليا في فرنسا حتى 10 يوليو.

ورمى انصار المنتخب الكرواتي الذي كان متقدما 2-1 في الدقيقة 86، القنابل الدخانية والمقذوفات ما دفع الحكم الى ايقاف المباراة، وبعد استئنافها حصلت تشيكيا على ركلة جزاء وعادلت 2-2 حارمة الكرواتيين من بطاقة التأهل المباشر ومرافقة اسبانيا الى ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة.

وفرضت على الاتحاد الكرواتي عقوبة اخرى هي منع بيع البطاقات لبعض انصار المنتخب الذين تم اعتبارهم من قبله ومن قبل السلطات الكرواتية مثيري شغب، لكن مع وقف التنفيذ.

وتلتقي كرواتيا (4 نقاط) غدا مع اسبانيا المتصدرة (6 نقاط) في الجولة الثالثة الاخيرة، وهي بحاجة الى نقطة لضمان تأهلها الى ثمن النهائي.