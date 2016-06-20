باييه: المهاجم الدفاعية أرهقت مهاجمي فرنسا

دخلت فرنسا منافسات بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم على أرضها بتشكيلة يفترض أنها هجومية وتعاني من ضعف دفاعي لكنها غيرت هذه الصورة بعدما استقبلت هدفا واحدا في دور المجموعات بينما سجلت أربعة أهداف.



ويعتقد ديميتري باييه الذي سجل هدفين من الأربعة أن الواجبات الدفاعية التي نفذها المهاجمون تفسر صعوبة وصول مهاجمي فرنسا لشباك المنافسين.



وقال باييه للصحفيين من مقر تدريبات فرنسا اليوم الاثنين "نحظى بدفاع جيد ولا يقتصر الأمر على الرباعي في الخط الخلفي فقد وصلنا إلى مستوى جديد في الدفاع."



وسجلت فرنسا 13 هدفا بينما استقبلت ستة في آخر أربع مباريات ودية مما يتناقض مع انطلاقتها في بطولة أوروبا حيث تصدرت المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات.



وتابع باييه "الجهود الدفاعية تعكس شعورنا بالنشاط وأنا أفضل عدم استقبال هدف والتسجيل في الدقيقة 90 على استقبال هدفين أو ثلاثة والفوز بثلاثة أو بأربعة أهداف."



وأضاف باييه الذي سجل هدفيه في الدقيقة 89 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع "لانه لا توجد فجوات كبيرة بين الفرق فمن الصعب تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر."



وأشار إلى أن حالة الأرض في الملاعب لم تسمح لفرنسا بتقديم أداء سلس في المباريات السابقة موضحا "لهذا السبب لم نلعب بالشكل

المرغوب لكن نعرف أن اللعب في ليون سيكون أفضل."



وستلعب فرنسا مباراة دور الستة عشر في ليون يوم الأحد مع فريق ضمن أصحاب المركز الثالث.

