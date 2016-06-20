دي بروين متحدياً: لن أخسر الخانة الأساسية مع بلجيكا

قال كيفن دي بروين إنه لم يشعر قط بالخوف على مكانه في التشكيلة الأساسية لبلجيكا رغم أن المدرب مارك فيلموتس هدد بتغييرات شاملة قبل الفوز 3-صفر على ايرلندا.



وكان دي بروين من بين مجموعة اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات بعد الهزيمة 2-صفر أمام ايطاليا في افتتاح المجموعة الخامسة. لكن لاعب الوسط استعاده مستواه ضد ايرلندا.



واعترف فيلموتس بعد ذلك أنه كان "يخدع" الجميع بتهديداته. وبغض النظر عن أي شيء عادت بلجيكا إلى طريق الانتصارات.



وقال دي بروين "قمنا بالرد على الانتقادات في أرض الملعب بعد أداء متواضع أمام ايطاليا. أقرأ بعض التهكنات لكني لم أشعر بالقلق على مكاني في التشكيلة الأساسية. أثبت قدراتي في السابق مع المنتخب الوطني."



وأضاف "اعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية وكنا أكثر صبرا."



وأشار دي بروين إلى تحسن إصابته في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الغياب عن التدريب الأخير قبل مواجهة ايرلندا.



وتابع "ركضت قليلا أمام ايرلندا وأشعر بأنني بحالة أفضل."



وتنهي بلجيكا مشوارها في المجموعة الخامسة بمواجهة السويد يوم الأربعاء في نيس.



وقال دي بروين "من الغد سنركز فقط على السويد. لديها فريق جيد بوجود زلاتان ابراهيموفيتش. يجب عليها الفوز لذا ستهاجمنا. أتمنى ان تكون مباراة مفتوحة وهذا سيمنحنا أفضلية."



