روني: اللاعبون يريدون استمرار هودجسون

قال وين روني قائد المنتخب الانجليزي لكرة القدم إن المدرب روي هودجسون وضع الأسس الصحيحة لمستقبل الفريق بمنح الشباب فرصة وإنه يجب أن ينال مكافأته بتوقيعه على عقد جديد.

وقرر الاتحاد الانجليزي للعبة عدم مناقشة أي عقد جديد مع هودجسون الذي تولى المسؤولية بدلا من فابيو كابيلو في مايو 2012 وذلك إلى ما بعد انتهاء بطولة أوروبا.

وضم هودجسون سبعة لاعبين تحت سن 23 عاما للتشكيلة النهائية الخاصة بالبطولة المقامة في فرنسا والتي يمكن لإنجلترا بلوغ دور 16 فيها بنيل نقطة واحدة أمام سلوفاكيا اليوم الاثنين.

وقال روني - الذي تردد انه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم للصحافيين: "الأمر يرجع للاتحاد الانجليزي ولكننا كلاعبين نريد استمراره".

وأضاف: "لا يمكن ان يذهب دفعه بعدد من اللاعبين الشباب للتشكيلة على مدار السنوات الأربع الماضية هباء. كانت هناك مشكلة حيث كان الجميع يقولون إننا لا نملك اللاعبين الشباب الذين يمكنهم المشاركة مع المنتخب الانجليزي على العكس من دول أخرى".

وستلعب ويلز - التي تتراجع بفارق نقطة واحدة خلف انجلترا ضمن المجموعة الثانية - مع روسيا في مباراة أخرى اليوم أيضا.