سكيرتل يهدد بضرب زميله في مباراة سلوفاكيا وإنجلترا

قال مارتن سكرتل مدافع سلوفاكيا إنه لن يتردد في ركل دانييل ستوريدج مهاجم إنجلترا وزميله في ليفربول إذا كان ذلك سيساعد بلاده على الفوز بالمباراة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم الاثنين.



وتتصدر ِإنجلترا المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين وتتقدم بنقطة واحدة على سلوفاكيا وويلز بينما تملك روسيا نقطة واحدة.



وقال سكرتل في مؤتمر صحفي "يمكننا أن نكون أصدقاء قبل المباراة وبعدها لكن في الملعب لا يوجد صداقة وأنا متأكد أن دانييل سيقول الأمر ذاته."



وأضاف المدافع البالغ عمره 31 عاما بابتسامة "ولذلك إذا كنت مطالبا بركله لمساعدة فريقي سأفعل."



وسجل ستوريدج هدفا في الوقت بدل الضائع لتفوز إنجلترا 2-1 على ويلز رغم التأخر بهدف مع نهاية الشوط الأول.



وقال سكرتل "الأمر لا يتعلق بستوريدج فقط بل بكل المهاجمين ولذلك لا أهتم إذا كان هو أو (هاري) كين أو (جيمي) فاردي في التشكيلة الأساسية. يجب أن نكون مستعدين للفريق كله والذي أظهر في أول مباراتين أنه من أفضل فرق العالم."



وأضاف "يجب أن نسيطر على المنافس ونلعب بشكل أفضل منه. بالنسبة للكرات المشتركة مع ستوريدج فنحن نعرف بعضنا البعض جيدا بكل تأكيد لكن يكون من الصعب توقع بعض المواقف."



ولعب سكرتل تحت قيادة روي هودسون مدرب إنجلترا الحالي في صفوف ليفربول وقال إن مدربه السابق يحمل إمكانيات كبيرة كانت وراء تولي قيادة المنتخب الإنجليزي في 2012.



وأضاف سكرتل "الوقت الذي قضاه هودسون في ليفربول لم يكن ناجحا بشكل كبير بالنسبة للنادي لكني أصنفه بشكل مميز لأنه من وجهة نظري مدرب صاحب إمكانيات كبيرة."



وتابع "قدم عملا كبيرا مع إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2016 ويؤدي عملا رائعا هنا."



وأكد يان كوزاك مدرب سلوفاكيا أن فريقه جاهز تماما لخوض مباراة قوية وحماسية أمام إنجلترا في سانت إيتيين.



وأضاف "أعتقد أننا في حاجة إلى التعادل على الأقل للتأهل.. خضنا طريقا طويلا وصعبا حتى بلغنا النهائيات وبالطبع نريد البقاء."

