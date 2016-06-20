سويسرا تتعادل مع فرنسا وترافقها إلى الدور الثاني

تعادلت فرنسا بدون أهداف مع سويسرا لتتصدر المجموعة الأولى ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم ويتأهل المنتخبان معا لدور الستة عشر الأحد.



وكان التعادل كافيا لكي تحسم فرنسا - التي ضمنت التأهل بعد الفوز في أول جولتين - صدارة المجموعة كما أن هذه النتيجة كانت كافية لضمان تأهل السويسريين.



وأصبح رصيد فرنسا سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.



وصنعت فرنسا الفرص الأخطر خلال الشوط الأول المثير قبل أن يتراجع مستوى المباراة في ظل شعور الفريقين بالرضا بالنتيجة.



وكان بول بوجبا - الذي تعرض لانتقادات في أول مباراتين لفرنسا - قريبا من التسجيل وسدد كرتين في إطار المرمى في الشوط الأول. كما

ردت العارضة تسديدة هائلة من البديل ديميتري باييه قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.



وسبق لسويسرا - التي لم تفز أبدا على فرنسا في بطولة كبرى - الخسارة 5-2 أمام المنافس ذاته في دور المجموعات بكأس العالم 2014.

