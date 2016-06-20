صديقو يدخل تاريخ ألبانيا ويبقي على أملها الضعيف بالتأهل

فازت البانيا بهدف دون رد على رومانيا في اخر مبارياتهما بالمجموعة الاولى لبطولة اوروبا 2016 لكرة القدم اليوم الاحد لتحصل على اول ثلاث نقاط وتتمسك بفرصتها الضعيفة في التأهل لدور الستة عشر.



وسجل المهاجم أرماندو صديقو أول هدف في تاريخ البانيا في نهائيات بطولة كبرى بعدما هز الشباك بالرأس قبل نهاية الشوط الاول من تمريرة لزميله ليديان ميموشاي.



وكافحت رومانيا لادراك التعادل في الشوط الثاني وسدد البديل فلورين أندوني في عارضة مرمى البانيا قبل 15 دقيقة من النهاية لكن باقي محاولاتهم اصطدمت بدفاع المنافس الصلد.



وبهذه النتيجة تحتل البانيا المركز الثالث بينما تأتي رومانيا في المركز الرابع بنقطة وحيدة في مجموعة تتصدرها فرنسا وسويسرا.



وستنتظر البانيا نتائج مباريات المجموعات الاخرى حتى تعرف اذا كانت ستتأهل بصفتها من أفضل أربعة فرق صاحبة المركز الثالث.